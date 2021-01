Una Vita, anticipazioni 27 gennaio: una rivelazione inaspettata (Di martedì 26 gennaio 2021) Ad Acacias 38 si continuerà a commentare quanto successo alle nozze di Felipe e Marcia, come rivelano le anticipazioni di Una Vita di mercoledì 27 gennaio. In particolare, i vicini rifletteranno sul destino di Felipe, che è riuscito a lottare contro un traffico illegale di donne rischiando la propria Vita per liberare Marcia per poi essere stato costretto a rinunciare a lei a causa dell'improvviso arrivo di Santiago, il quale ha raccontato a tutti la sua storia con la brasiliana e ha sollecitato amici e conoscenti a non giudicarla. Intanto, José e Bellita racconteranno ai vicini del debutto di Cinta nel film di Carchano, ma Emilio non apparirà molto contento, mentre Felicia sarà ancora delusa per l'esclusione di Camino. Nel frattempo, in casa Palacios, si determinerà l'ennesima crisi familiare in quanto Antonito ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 26 gennaio 2021) Ad Acacias 38 si continuerà a commentare quanto successo alle nozze di Felipe e Marcia, come rivelano ledi Unadi mercoledì 27. In particolare, i vicini rifletteranno sul destino di Felipe, che è riuscito a lottare contro un traffico illegale di donne rischiando la propriaper liberare Marcia per poi essere stato costretto a rinunciare a lei a causa dell'improvviso arrivo di Santiago, il quale ha raccontato a tutti la sua storia con la brasiliana e ha sollecitato amici e conoscenti a non giudicarla. Intanto, José e Bellita racconteranno ai vicini del debutto di Cinta nel film di Carchano, ma Emilio non apparirà molto contento, mentre Felicia sarà ancora delusa per l'esclusione di Camino. Nel frattempo, in casa Palacios, si determinerà l'ennesima crisi familiare in quanto Antonito ...

