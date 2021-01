Una gang si divertiva a torturare disabili e poi postava i video sui social

Leggi su agi

(Di martedì 26 gennaio 2021) AGI -picchiati, sequestrati e umiliati nella loro abitazione o in strada. Tre fermi ad Agrigento per le violenze inflitte ad alcuni invalidi. Contestati reati di tortura, sequestro di persona e violazione di domicilio. Una delle vittime sarebbe stata pestata con un bastone, legata con del nastro adesivo e abbandonata per strada fino a quando una donna di passaggio non ha liberato il malcapitato. In altre occasioni i trepresi di mira sarebbero stati umiliati con della vernice al volto. Oppure, ancora, legati a una sedia con un secchio in testa e picchiati. Calci, pugni, bastonate e minacce di morte. Il tutto sempre filmato con degli smartphone e diffuso in rete, suicon titoli di derisione. Un film dell'orrore, andato avanti per molti giorni, con le tre vittime scelte a caso, ...