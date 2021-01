UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 27 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 26 gennaio 2021)di Unalin onda27: I fantasmi del recente passato sono tornati a materializzarsi per Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), che ora rischiano di avere nuovi problemi di coppia… A Vittorio (Amato D’Auria), grazie all’assist di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), viene una bella idea per far desistere Chiara (Alessandra Masi) dai suoi intenti e mantenere la sua autonomia… Filippo (Michelangelo Tommaso) e soprattutto Serena (Miriam Candurro) sono sempre molto dispiaciuti per Leonardo (Erik Tonelli) e cercano ancora una volta di essergli d’aiuto! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)