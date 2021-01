Un posto al sole | anticipazioni 27 gennaio | la crisi di Michele e Silvia

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ladisarà la storyline intorno alla quale si snoderà l'episodio di Unaldi mercoledì 27, come spiegano le. La coppia di recente ha subito una terribile aggressione sulla strada per Indica e solo per miracoloè sfuggita ad uno stupro ed è riuscita a scappare e a mettersi in salvo, mentreè stato colpito alla testa. Dopo quel grave episodio, i coniugi Saviani hanno attraversato un durissimo momento didal momento che la Graziani aveva accusato il marito di non essere stato in grado di difenderla e lui non riusciva ad accorciare le distanze con la moglie. Successivamente,ha capito che in realtà...