Un Natale di cioccolato, trama e trailer del film in onda martedì 26 gennaio su Tv8 (Di martedì 26 gennaio 2021) Un Natale di cioccolato, il film in onda martedì 26 gennaio alle 21:30 su Tv8. trama e trailer del film. martedì 26 gennaio 2021, su Tv8 è ancora Natale, e andrà in onda il film romantico “Un Natale di cioccolato“, diretto da Sandra L. Martin, con Malone Thomas e Jason Burkey nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:30 circa su TV8. Il film (Chocolate Covered Christmas in inglese) non è mai uscito nei cinema del mondo, essendo un film creato direttamente per la televisione americana e andato in onda sul canale Lifetime nel ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 26 gennaio 2021) Undi, ilin26alle 21:30 su Tv8.del262021, su Tv8 è ancora, e andrà inilromantico “Undi“, diretto da Sandra L. Martin, con Malone Thomas e Jason Burkey nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:30 circa su TV8. Il(Chocolate Covered Christmas in inglese) non è mai uscito nei cinema del mondo, essendo uncreato direttamente per la televisione americana e andato insul canale Lifetime nel ...

momojeno : 1) La girella alla nutella di mamma 2) I muffin vegani al cioccolato che faccio io 3) I biscottini speziati che san… - helenaragu : A mio padre quelli del lavoro avevano regalato per natale un pacco di roba al cioccolato piemontese ed è tutto COSÌ buono - QuotidieMensile : Oltre al #panettone milanese e al #pandoro veronese c'è di più, molto di più in termini di offerta di #dolci… - AlternativaSost : RT @AlternativaSost: Lotta allo #sprecoalimentare.I trucchi di TooGoodToGo? e dello chef Ernst Knam per un Natale che dura più a lungo con… - juls771 : @Precarioillumi1 Non mi fanno gola per niente...mi fanno pensare alle fettuccine al cioccolato che ci mandava semp… -