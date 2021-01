Un miraggio la zona bianca per riapertura di palestre e piscine il 26 gennaio

(Di martedì 26 gennaio 2021) Si complica la possibiledi, al momento i campi sicuramente più martoriati dalle restrizioni imposte dal governo. L’ultimo DPCM ha valenza fino al 5 marzo e bisogna ancora sottostare alle regole vigenti a seconda delle colorazioni delle varie regioni. Fino ad ora per le regioni gialle, arancioni e rosse non sussiste la possibilità di riaprire, anche se nelle categorie gialle ed arancioni è consentito l’allenamento all’aperto individuale e rispettando il distanziamento sociale.dicomplicata con laQuesto però non permette ai gestori didi poter effettuare gli allenamenti ...

Per entrare nell'area con minor restrizioni in assoluto non basta un indice Rt inferiore a 1 (che per ora la nostra regione non ha): occorre anche un'incidenza minore ai 50 casi per tre settimane di f ...La zona bianca è un miraggio con due sole candidate, ma la situazione generale sembra in miglioramento. Liguria e Veneto verso la zona gialla, Sicilia e Bolzano puntano l’arancione.