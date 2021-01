Un asteroide dedicato a Liliana Segre (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – Un asteroide della Fascia principale degli asteroidi, tra le orbite di Marte e Giove, porterà il nome di Liliana Segre. Lo ha ufficializzato, lo scorso 17 novembre, l’Unione Astronomica Internazionale (IAU), intitolando, come proposto dall’Inaf di Trieste, il corpo minore del Sistema solare alla senatrice a vita, sopravvissuta alla Shoah italiana e alla deportazione al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. L’oggetto celeste è il corpo minore 75190, lo stesso numero che Segre porta sull’avambraccio da quando aveva 13 anni. Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – Un asteroide della Fascia principale degli asteroidi, tra le orbite di Marte e Giove, porterà il nome di Liliana Segre. Lo ha ufficializzato, lo scorso 17 novembre, l’Unione Astronomica Internazionale (IAU), intitolando, come proposto dall’Inaf di Trieste, il corpo minore del Sistema solare alla senatrice a vita, sopravvissuta alla Shoah italiana e alla deportazione al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. L’oggetto celeste è il corpo minore 75190, lo stesso numero che Segre porta sull’avambraccio da quando aveva 13 anni.

jimihendrix1980 : RT @mediainaf: L'Unione astronomica internazionale ha intitolato un asteroide alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah italia… - mediainaf : L'Unione astronomica internazionale ha intitolato un asteroide alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla Sho… - StalloneSveva : L'asteroide 75190 è stato dedicato a Liliana Segre e si chiama Segreliliana. Si tratta di un asteroide mainbelt e i… - francescaguad : Non ci sentiamo da un po', vero? Questo momento è sempre dedicato a te @asteroide335 , tu essendo un asteroide dovr… - inparemoelvene1 : RT @alberto_sanavia: #19gennaio 1879, #Venezia: nasce il #matematico Guido #Fubini, noto per il teorema che porta il suo nome. Per le leggi… -

Ultime Notizie dalla rete : asteroide dedicato Un asteroide dedicato a Liliana Segre - DIRE.it Dire Un asteroide dedicato a Liliana Segre

L’oggetto è il corpo minore 75190 (nella Fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove), lo stesso numero che la sopravvissuta alla Shoah italiana porta sul braccio da quando, tredicenne, venne ...

All’UniTs una stella dedicata a Liliana Segre

Giornata della Memoria: una stella per Liliana Segre. L’iniziativa sarà raccontata all’8° convegno Convivere con Auschwitz promosso dall’Università di Trieste Martedì 26 gennaio, a partire dalle ore 1 ...

L’oggetto è il corpo minore 75190 (nella Fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove), lo stesso numero che la sopravvissuta alla Shoah italiana porta sul braccio da quando, tredicenne, venne ...Giornata della Memoria: una stella per Liliana Segre. L’iniziativa sarà raccontata all’8° convegno Convivere con Auschwitz promosso dall’Università di Trieste Martedì 26 gennaio, a partire dalle ore 1 ...