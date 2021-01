Un anno senza Kobe: il campione fra basket e famiglia (Di martedì 26 gennaio 2021) «Era l’unico bambino nero in Italia e l’unico adolescente italiano in America». Lo scrittore Andrea Careri descrive così Kobe Bryant ragazzo nel libro Un giorno senza Kobe (Ultra Edizioni), ma è una definizione che riassume l’unicità di uno dei giocatori che hanno fatto la storia del basket. Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) «Era l’unico bambino nero in Italia e l’unico adolescente italiano in America». Lo scrittore Andrea Careri descrive così Kobe Bryant ragazzo nel libro Un giorno senza Kobe (Ultra Edizioni), ma è una definizione che riassume l’unicità di uno dei giocatori che hanno fatto la storia del basket.

