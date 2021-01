Ultimi Sondaggi Politici elettorali: vola la Lega, ma solo 1 su 5 vuole le elezioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Torniamo ad vedere cosa dicono gli Ultimi Sondaggi Politici elettorali nel giorno in cui Conte ha rassegnato le sue dimissioni presentandosi davanti a Mattarella. Questi giorni di incertezza politica hanno favorito l’ascesa della Lega che torna a salire come non succedeva da un po’ di tempo. male invece le forze di Governo, con PD e 5 stelle in discesa. Attenzione però perchè il voto anticipato non è auspicabile e quattro italiani su cinque non vorrebbero andare a nuove elezioni anticipate durante questa crisi. Sondaggi Politici elettorali del Tg di Mentana su La7: cresce la Lega Partiamo dal consueto Sondaggio realizzato da SWG per il tg di La 7 di Mentana, con tutte le ultime intenzioni di ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 26 gennaio 2021) Torniamo ad vedere cosa dicono glinel giorno in cui Conte ha rassegnato le sue dimissioni presentandosi davanti a Mattarella. Questi giorni di incertezza politica hanno favorito l’ascesa dellache torna a salire come non succedeva da un po’ di tempo. male invece le forze di Governo, con PD e 5 stelle in discesa. Attenzione però perchè il voto anticipato non è auspicabile e quattro italiani su cinque non vorrebbero andare a nuoveanticipate durante questa crisi.del Tg di Mentana su La7: cresce laPartiamo dal consuetoo realizzato da SWG per il tg di La 7 di Mentana, con tutte le ultime intenzioni di ...

marcotravaglio : VOMITO, ERGO SUM A chi non si capacita che questo centrodestra, con tutto quel che ha fatto e ha detto, sia in cima… - zazoomblog : Ultimi Sondaggi Politici elettorali: vola la Lega ma solo 1 su 5 vuole le elezioni - #Ultimi #Sondaggi #Politici - calciomercatoit : ?? #Roma, caso #Dzeko: nuovi sondaggi con #Tottenham e #ManchesterCity. Occhio a #Spagna, #Inter e #Juventus: gli ul… - hovintoqualcosa : @paola_demicheli @pdnetwork @altrogiornorai1 'Non le teme' ????Sono 10 che governate senza avere vinto elezioni, siam… - AntonioZito18 : @trash_italiano Non è possibile ... ormai già si sa che vince lei ...i sondaggi tutti a favore di Stefania e lei se… -