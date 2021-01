Ufficiale | Tuchel nuovo allenatore del Chelsea

(Di martedì 26 gennaio 2021) Thomasè ildel. Sarà lui, come previsto, il sostituto di Lampard esonerato per risultati modesti malgrado un esborso importante nella sessione estiva di calciomercato. Il comunicato dei Blues rendel’operazione, contratto di due anni e mezzo. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

"Vorrei ringraziare il Chelsea per la fiducia riposta in me e nel mio staff". Queste le prime parole di Tuchel da allenatore dei blues. AGGIORNAMENTO 26 GENNAIO 2021 Ora è ufficiale. Il Chelsea apre un nuovo capitolo della sua storia ed ufficializza l'arrivo i ...