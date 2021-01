Ue, industrie culturali e creative decisive per la ripartenza post Covid (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le industrie culturali e creative (ICC) – di cui fanno parte la musica, le arti dello spettacolo, l'audiovisivo, la radio, i videogiochi, i libri, i giornali e le riviste, le arti visive, l'architettura e la pubblicità – sono qualcosa di più di uno dei tanti settori da salvare dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria perchè per l'Europa possono rappresentare una parte significativa della soluzione dei problemi generati dall'attuale situazione sul piano economico e sociale. E' quanto emerge da un nuovo studio realizzato da Ernst & Young, dal titolo “Rebuilding Europe: the cultural and creative economy before and after Covid-19” (Ricostruire l'Europa: l'economia culturale e creativa prima e dopo il Covid-19), che fotografa attraverso i dati la vivacità ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le(ICC) – di cui fanno parte la musica, le arti dello spettacolo, l'audiovisivo, la radio, i videogiochi, i libri, i giornali e le riviste, le arti visive, l'architettura e la pubblicità – sono qualcosa di più di uno dei tanti settori da salvare dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria perchè per l'Europa possono rappresentare una parte significativa della soluzione dei problemi generati dall'attuale situazione sul piano economico e sociale. E' quanto emerge da un nuovo studio realizzato da Ernst & Young, dal titolo “Rebuilding Europe: the cultural andeconomy before and after-19” (Ricostruire l'Europa: l'economia culturale e creativa prima e dopo il-19), che fotografa attraverso i dati la vivacità ...

CorriereCitta : Ue, industrie culturali e creative decisive per la ripartenza post Covid - bastrikdoriang2 : RT @SIAE_Official: 'Non è troppo tardi per agire e rendere le industrie culturali e creative l'alleato n.1 della ripresa economica dell'UE'… - bastrikdoriang2 : RT @SIAE_Official: #RebuildingEurope: il lancio dello studio di @authorsocieties e @EYnews sulle industrie culturali e creative live ora su… - BastrikDorianGr : RT @SIAE_Official: 'Non è troppo tardi per agire e rendere le industrie culturali e creative l'alleato n.1 della ripresa economica dell'UE'… - SIAE_Official : 'Non è troppo tardi per agire e rendere le industrie culturali e creative l'alleato n.1 della ripresa economica del… -