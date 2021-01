Ue contro Astrazeneca, dubbi pure sull’efficacia del vaccino su over 65 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I vaccini Astrazeneca destinati all’Ue sarebbero stati dirottati nel Regno unito e forse in altri paesi che li hanno pagati di più (il Brasile ad esempio ha pattuito il doppio dell’Europa), questo il sospetto della Commissione europea. I colloqui con la casa farmaceutica britannico-svedese proseguiranno anche oggi, quando l’Agenzia europea del farmaco (Ema) si riunirà per decidere sul via libera al farmaco Astrazeneca, esito atteso entro venerdì. L’Ue ha finanziato lo sviluppo del vaccino e poi ha concluso ad agosto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I vaccinidestinati all’Ue sarebbero stati dirottati nel Regno unito e forse in altri paesi che li hanno pagati di più (il Brasile ad esempio ha pattuito il doppio dell’Europa), questo il sospetto della Commissione europea. I colloqui con la casa farmaceutica britannico-svedese proseguiranno anche oggi, quando l’Agenzia europea del farmaco (Ema) si riunirà per decidere sul via libera al farmaco, esito atteso entro venerdì. L’Ue ha finanziato lo sviluppo dele poi ha concluso ad agosto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

