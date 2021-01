UCI Cinemas sostiene la campagna di vaccinazione COVID19

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 gennaio 2021) La UCIha deciso di mettere a disposizione le sue sale affinché possano diventare spazi per gestire le vaccinazioni per il. La UCIha annunciato in un comunicato la decisione di mettere a disposizione delle autorità sanitarie le sue multisale cinematografiche cosicché ladipossa essere gestita in sicurezza in aree arieggiate e spaziose. Il comunicato della UCIrecita: "Le autorità sanitarie competenti stanno affrontando una grande sfida, probabilmente una delle più grandi degli ultimi decenni. Il processo dicontro ilpunta a raggiungere milioni di persone in pochi mesi per garantire ladella più alta percentuale possibile ...