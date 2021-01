Tutto confermato: Lasagna nuovo attaccante del Verona. Il comunicato (Di martedì 26 gennaio 2021) Kevin Lasagna è un nuovo attaccante dell’Hellas Verona. A darne l’annuncio il sito ufficiale della squadra veronese. Ufficializzata perciò la notizia che Sportitalia aveva dato in anteprima. Questo il comunicato: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Udinese Calcio – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del 28enne attaccante Kevin Lasagna, che ha scelto il 92 come numero di maglia”. Foto: sito ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Kevinè undell’Hellas. A darne l’annuncio il sito ufficiale della squadra veronese. Ufficializzata perciò la notizia che Sportitalia aveva dato in anteprima. Questo il: “HellasFC comunica di aver acquisito da Udinese Calcio – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del 28enneKevin, che ha scelto il 92 come numero di maglia”. Foto: sito ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

