Tutti i nomi e le foto delle 10 co-conduttrici che affiancheranno Amedeus sul palco di Sanremo 2021

Leggi su virali.video

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le date ufficiali del concorso canoro più famoso d’Italia, ovvero il Festival di, sono finalmente state ufficializzate. La settantunesima edizione si svolgerà, come da tradizione, al Teatro Ariston, non sarà a febbraio, ma dal 2 al 6 marzo. E per il secondo anno consecutivo, la direzione artistica sarà affidata al conduttore Amadeus che sarà nuovamente spalleggiato dal suo collega e grande amico Rosario Fiorello, come già avvenuto nella scorsa edizione.: Screenshot via Instagram/Rai Per la prima volta dal 2005, il Festival, verrà trasmesso nel mese di marzo, rispetto ai precedenti anni in cui è andato in onda a febbraio. Negli ultimi giorni è stato annunciato che saranno presenti durante l’arco di tutte le serate, come ospiti fissi, il cantante Achille Lauro e il calciatore Zlatan ...