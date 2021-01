Trump ‘sfida’ Zuckemberg: ecco come può tornare su Facebook (Di martedì 26 gennaio 2021) Donald Trump dopo il ban totale da tutti i maggiori social network studia le contromosse. L’ex presidente USA ha un “piano” per poter tornare su Facebook. Parte la sfida a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 26 gennaio 2021) Donalddopo il ban totale da tutti i maggiori social network studia le contromosse. L’ex presidente USA ha un “piano” per potersu. Parte la sfida a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

piccologabri : @mittdolcino Avevo scommesso con mio amico prof universitario, ora in fondo, che biden o trump era sfida x chi scri… - ispionline : #scenari2021 per le imprese con @paolo_magri “Non cadiamo in semplificazioni. Trump non era il male assoluto dell'… - Caspiter1na : @purpledreamer71 Biden, ha davanti a sé una sfida pazzesca tra gestione della pandemia, economia disastrata, lotta… - Poppulista : Dopo aver fatto fuori Trump, ci tentano con Putin questo perché la stragrande maggioranza, non comunista, invece di… - VanityFairIt : Saverio Raimondo vorrebbe come super ospite Donald Trump («Che tanto ormai non ha più niente da fare»), mentre Mich… -