Trump istituisce ufficio post-presidenziale in Florida

L'ex presidente Donald Trump istituisce un ufficio post-presidenziale nella contea di Palm Beach, in Florida. L'ufficio servirà per le sue future apparizioni pubbliche e dichiarazioni. Secondo un comunicato stampa l'ufficio dell'ex presidente gestirà la corrispondenza, le dichiarazioni pubbliche, le apparizioni e le attività ufficiali di Trump.

L’ex presidente Trump istituisce un ufficio post-presidenziale in Florida che verrà utilizzato per le sue future apparizioni pubbliche.

Gli ordini esecutivi che Biden firmerà durante questa settimana

Il neo presidente americano Joe Biden anche durante la sua seconda settimana alla Casa Boanca firmerà una serie di ordini esecutivi.

Il neo presidente americano Joe Biden anche durante la sua seconda settimana alla Casa Boanca firmerà una serie di ordini esecutivi.