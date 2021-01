Troppi soldi dal Governo per il cashback, ora potrebbe saltare tutto (Di martedì 26 gennaio 2021) Il pressing delle Opposizioni, Italia Viva in testa, potrebbe portare il Governo a modificare in maniera importante le regole del piano di rimborsi “cashback“. Sembra davvero non esserci pace per il programma cashback, varato dal Governo all’inizio dello scorso dicembre e caratterizzato da un lungo elenco di problematiche. All’annuncio dell’iniziativa – che propone un rimborso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 26 gennaio 2021) Il pressing delle Opposizioni, Italia Viva in testa,portare ila modificare in maniera importante le regole del piano di rimborsi ““. Sembra davvero non esserci pace per il programma, varato dalall’inizio dello scorso dicembre e caratterizzato da un lungo elenco di problematiche. All’annuncio dell’iniziativa – che propone un rimborso L'articolo proviene da Leggilo.org.

MicheleBuonerba : RT @dariodivico: Lo strano caso delle imprese: troppi soldi sul conto (in un anno 56 miliardi in più) e investimenti fermi - swonsae : Conte si ferma perché prima di tutto ha fallito ,e c’è il fattore monetario il quale non sa più a chi intestare I s… - cla__74 : RT @vucciria79: Mattarella aiutaci tu perché questa crisi mi crea ansia e alla psicologa ho già lasciato troppi soldi. - VicinanzaG : RT @dariodivico: Lo strano caso delle imprese: troppi soldi sul conto (in un anno 56 miliardi in più) e investimenti fermi - stefaniaboscaro : RT @vucciria79: Mattarella aiutaci tu perché questa crisi mi crea ansia e alla psicologa ho già lasciato troppi soldi. -