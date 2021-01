Trattato sulla proibizione delle armi nucleari: parla il Presidente di Croce Rossa Italiana Francesco Rocca (Di martedì 26 gennaio 2021) Venerdì 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW). Grande la gioia di chi conosce bene i potenziali effetti sull’umanità di una catastrofe nucleare. Per Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana, questa è sicuramente una data storica per tutti i popoli. Presenti e futuri. Purtroppo, non tutto ancora è risolto, e la pratica è molto diversa dalla teoria. “Infatti l’Italia nonostante i tanti appelli, compresa la Campagna della Croce Rossa Italiana Nuclear Experience, è rimasta finora sorda”, queste le parole di Rocca. “Così come lo sono i 9 Stati che ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 gennaio 2021) Venerdì 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il(TPNW). Grande la gioia di chi conosce bene i potenziali effetti sull’umanità di una catastrofe nucleare. Perdella, questa è sicuramente una data storica per tutti i popoli. Presenti e futuri. Purtroppo, non tutto ancora è risolto, e la pratica è molto diversa dalla teoria. “Infatti l’Italia nonostante i tanti appelli, compresa la Campagna dellaNuclear Experience, è rimasta finora sorda”, queste le parole di. “Così come lo sono i 9 Stati che ...

amnestyitalia : #BuoneNotizie #NazioniUnite Il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il Trattato sulla proibizione delle armi nuclear… - Avvenire_Nei : il documento. Noi, leader della Chiesa cattolica di tutto il mondo, accogliamo con favore l’entrata in vigore il… - crocerossa : Da oggi in 51 Paesi le armi nucleari sono illegali con l'entrata in vigore del Trattato sulla loro Proibizione. Il… - OficPolCubaRoma : RT @JoseCarlosRRuiz: #Cuba è fermamente impegnata con il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari #TPAN, entrato in vigore il #22genn… - Gallocedr : Secondo me eli sa che con Giulia è tutto un circo...pero e incazzatissima e delusissima da Pier per come ha trattat… -