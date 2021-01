Trasporto Aereo, nasce Aeroporti Costruzioni (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – I lavori in programma negli Aeroporti di Pisa e Firenze, tra cui il nuovo terminal da 66 milioni di euro al “Galilei”, saranno gestiti da Aeroporti Costruzioni, la nuova società costituita mediante acquisizione del 51% della srl Cemes della famiglia Madonna da parte di Toscana Aeroporti. Una partnership che dovrà servire anche a smussare le tensioni sorte tra Toscana Aeroporti e il Comune di Pisa, il cui consiglio comunale ha espresso voto unanime a una mozione contro lo scalo fiorentino di Peretola. Aeroporti Costruzioni nasce con le basi solide del gruppo Cemes che registra bilanci in attivo e viene accreditata nel 2021 di ordine per oltre 200 milioni di euro. Il nuovo terminal dello scalo pisano vedrà la superficie totale passare da ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – I lavori in programma neglidi Pisa e Firenze, tra cui il nuovo terminal da 66 milioni di euro al “Galilei”, saranno gestiti da, la nuova società costituita mediante acquisizione del 51% della srl Cemes della famiglia Madonna da parte di Toscana. Una partnership che dovrà servire anche a smussare le tensioni sorte tra Toscanae il Comune di Pisa, il cui consiglio comunale ha espresso voto unanime a una mozione contro lo scalo fiorentino di Peretola.con le basi solide del gruppo Cemes che registra bilanci in attivo e viene accreditata nel 2021 di ordine per oltre 200 milioni di euro. Il nuovo terminal dello scalo pisano vedrà la superficie totale passare da ...

(Teleborsa) - I lavori in programma negli aeroporti di Pisa e Firenze, tra cui il nuovo terminal da 66 milioni di euro al "Galilei", saranno gestiti da Aeroporti Costruzioni, la nuova società costitui ...

