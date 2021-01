Tragedia a Bari, bambino di 9 anni impiccato: si indaga per istigazione al suicidio (Di martedì 26 gennaio 2021) Bari, 26 gen – Un bambino di 9 anni è stato trovato morto impiccato ieri pomeriggio a Bari, nella sua casa, nel quartiere San Girolamo. Una Tragedia che arriva a pochi giorni di distanza da quella avvenuta di Palermo, dove una bambina di dieci anni è morta dopo essersi strangolata con la cintura di un accappatoio per partecipare a una sfida sul social TikTok. Tutto lascia propendere al suicidio. I genitori hanno trovato il bambino impiccato rientrando a casa A fare la drammatica scoperta sono stati i genitori del piccolo, che lo hanno trovato morto rincasando ieri pomeriggio. Il bambino, impiccato a una corda, era immobile e cianotico. Immediate la segnalazione al 118 e la chiamata dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen – Undi 9è stato trovato mortoieri pomeriggio a, nella sua casa, nel quartiere San Girolamo. Unache arriva a pochi giorni di distanza da quella avvenuta di Palermo, dove una bambina di dieciè morta dopo essersi strangolata con la cintura di un accappatoio per partecipare a una sfida sul social TikTok. Tutto lascia propendere al. I genitori hanno trovato ilrientrando a casa A fare la drammatica scoperta sono stati i genitori del piccolo, che lo hanno trovato morto rincasando ieri pomeriggio. Ila una corda, era immobile e cianotico. Immediate la segnalazione al 118 e la chiamata dei ...

