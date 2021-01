Torino, militanti di Azione Studentesca presi a sprangate e cinghiate. «Vi ammazziamo» (Video) (Di martedì 26 gennaio 2021) Violenta aggressione ad attivisti di Azione Studentesca in provincia di Torino. Nella serata di ieri, tre attivisti di destra del gruppo Azione Studentesca sono stati presi di mira da un’auto che ha tentato di investirli davanti al liceo scientifico Curie di corso Allamano a Grugliasco mentre stavano affiggendo alcuni manifesti. Aggressione ad Azione Studentesca I tre militanti per salvarsi sono stati costretti a gettarsi sullo spartitraffico. Poi hanno sentito gridare: «Vi ammazziamo! Qui non ci dovete stare!». Immediatamente dopo dalla vettura sono usciti alcuni ragazzi armati di bastoni e catene, che li hanno messi in fuga e, successivamente, hanno vandalizzato la loro auto sfondando i vetri e tagliando le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Violenta aggressione ad attivisti diin provincia di. Nella serata di ieri, tre attivisti di destra del grupposono statidi mira da un’auto che ha tentato di investirli davanti al liceo scientifico Curie di corso Allamano a Grugliasco mentre stavano affiggendo alcuni manifesti. Aggressione adI treper salvarsi sono stati costretti a gettarsi sullo spartitraffico. Poi hanno sentito gridare: «Vi! Qui non ci dovete stare!». Immediatamente dopo dalla vettura sono usciti alcuni ragazzi armati di bastoni e catene, che li hanno messi in fuga e, successivamente, hanno vandalizzato la loro auto sfondando i vetri e tagliando le ...

Jac875 : Il vero pericolo in #Italia non è il #fascismo ma l’#odio che il @pdnetwork da sempre e il @Mov5Stelle dal #Conte b… - Ansa_Piemonte : Bastoni e catene contro militanti Fdi, indagano carabinieri. Seconda aggressione a Torino dopo quella di sabato… - Maurizincazzato : Raid contro i militanti di Fratelli d’Italia, devastata l’auto - colombinimat : RT @rep_torino: Grugliasco, tre militanti di Azione studentesca denunciano un'aggressione [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle 09:52] h… - Giordan85377483 : Xé gli avrebbero SOLO rotto l'auto !? Xé non prendersela direttamente con i fasci ?!? Mi pare un modo come un'altro… -