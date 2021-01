Tomb Raider 2 con Alicia Vikander ha trovato il suo regista (Di martedì 26 gennaio 2021) Tomb Raider 2 con Alicia Vikander, si è assicurata la showrunner di Lovecraft Country Misha Green come nuovo sceneggiatore e regista. Green sostituirà Ben Wheatley, che è stato segnalato per la prima volta come regista nel settembre 2019. Tomb Raider 2 originariamente aveva una data di uscita fissata a marzo 2021, ma è stato recentemente rimosso dal calendario di uscite di MGM senza una nuova data. La notizia è stata riportata per la prima volta da Deadline e confermata da Green in un post su Twitter. Nel suo tweet, la regista ha affermato che Tomb Raider: Legend del 2006 è il suo gioco preferito della serie "dell'era classica", mentre Rise of the Tomb Raider del 2015 ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021)2 con, si è assicurata la showrunner di Lovecraft Country Misha Green come nuovo sceneggiatore e. Green sostituirà Ben Wheatley, che è stato segnalato per la prima volta comenel settembre 2019.2 originariamente aveva una data di uscita fissata a marzo 2021, ma è stato recentemente rimosso dal calendario di uscite di MGM senza una nuova data. La notizia è stata riportata per la prima volta da Deadline e confermata da Green in un post su Twitter. Nel suo tweet, laha affermato che: Legend del 2006 è il suo gioco preferito della serie "dell'era classica", mentre Rise of thedel 2015 ...

