Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth condivide le foto della cerimonia che celebra il primo giorno sul set (Di martedì 26 gennaio 2021) Le riprese di Thor: Love and Thunder sono iniziate e Chris Hemsworth ha condiviso le foto della cerimonia con cui il cast e la troupe sono stati accolti. Le riprese di Thor: Love and Thunder sono ufficialmente iniziate e il protagonista Chris Hemsworth ha annunciato il via al lavoro condividendo le foto della cerimonia a cui ha partecipato insieme al regista Taika Waititi. Il primo giorno di produzione è stato infatti segnato dall'accoglienza sul set con un rituale all'insegna del benvenuto. Chris Hemsworth ha dichiarato: "Un inizio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) Le riprese diandsono iniziate eha condiviso lecon cui il cast e la troupe sono stati accolti. Le riprese diandsono ufficialmente iniziate e il protagonistaha annunciato il via al lavorondo lea cui ha partecipato insieme al regista Taika Waititi. Ildi produzione è stato infatti segnato dall'accoglienza sul set con un rituale all'insegna del benvenuto.ha dichiarato: "Un inizio ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth condivide le foto della cerimonia che celebra il primo giorno sul… - moviestruckers : #ThorLoveAndThunder, #ChrisHemsworth annuncia l’inizio delle riprese - itssarajones : RT @ironlylac: Il via alle riprese di Thor : Love & Thunder e tutto ciò è bellissimo ??? - ironlylac : Il via alle riprese di Thor : Love & Thunder e tutto ciò è bellissimo ??? - GianlucaOdinson : Thor 4, Hemsworth alla cerimonia di inizio riprese | Cinema - -