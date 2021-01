The Last of Us Parte II: Laura Bailey parla di come i ruoli dei personaggi femminili siano migliorati nel tempo (Di martedì 26 gennaio 2021) Il ruolo di Laura Bailey nei panni di Abby in The Last Of Us Parte II le ha fruttato il premio per la migliore interpretazione ai The Game Awards 2020. Ora, in un'intervista sul podcast Good Game Nice Try, Bailey ha parlato di quanto in passato fossero rari i ruoli "pienamente realizzati" per le donne quando ha iniziato la sua carriera di doppiaggio e di come da allora l'industria dei videogiochi sia migliorata. Durante l'intervista, Bailey ricorda una conversazione che ha avuto con il collega doppiatore Troy Baker circa dieci anni fa. La doppiatrice stava dicendo di "quanto fosse frustrante in questo settore in quel momento essere una donna e avere ruoli importanti così rari", ha spiegato. "Era difficile per lui ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Il ruolo dinei panni di Abby in TheOf UsII le ha fruttato il premio per la migliore interpretazione ai The Game Awards 2020. Ora, in un'intervista sul podcast Good Game Nice Try,hato di quanto in passato fossero rari i"pienamente realizzati" per le donne quando ha iniziato la sua carriera di doppiaggio e dida allora l'industria dei videogiochi sia migliorata. Durante l'intervista,ricorda una conversazione che ha avuto con il collega doppiatore Troy Baker circa dieci anni fa. La doppiatrice stava dicendo di "quanto fosse frustrante in questo settore in quel momento essere una donna e avereimportanti così rari", ha spiegato. "Era difficile per lui ...

FCBarcelona : ?? @RonaldKoeman analyzes the win over Cornellà in the Copa del Rey last 32. - BurnleyOfficial : FLASHBACK | “DI A DI A DIALLO, DIALLO, DIALLO, DI A DI A DIALLO, DRISSA DIALLO!” ?? When the Clarets last met Fulham in the FA Cup! ?? - Eurogamer_it : #TheLastofUsPartII, Laura Bailey parla di come i ruoli dei personaggi femminili siano migliorati nel tempo. - PlayTrucos : The Last of Us Part 2 è il gioco più premiato della storia - sigma_tao : archivi del disciolto KGB, i documenti concernenti la morte di Hitler hanno ufficialmente confermato la testimonian… -