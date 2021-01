The Crown: Gillian Anderson e Olivia Colman ballano sul set durante le riprese del funerale (VIDEO) (Di martedì 26 gennaio 2021) il VIDEO che mostra il cast di The Crown, da Olivia Colman a Gillian Anderson, mentre balla sulle note di Good as Hell di Lizzo durante le riprese della scena del funerale è ciò di cui avete bisogno oggi. Olivia Colman ha condiviso su Instagram un VIDEO che ritrae lei, Gillian Anderson e il cast di The Crown che ballano sulle note di Good ad Hell di Lizzo durante una pausa dalle riprese della scena del funerale. I fan di The Crown hanno avuto la possibilità di iniziare la giornata con un sorriso grazie ad un filmato condiviso sui social da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) ilche mostra il cast di The, da, mentre balla sulle note di Good as Hell di Lizzoledella scena delè ciò di cui avete bisogno oggi.ha condiviso su Instagram unche ritrae lei,e il cast di Thechesulle note di Good ad Hell di Lizzouna pausa dalledella scena del. I fan di Thehanno avuto la possibilità di iniziare la giornata con un sorriso grazie ad un filmato condiviso sui social da ...

WeCinema : A qualcuno manca il drama dei nobili, le avventure aristocratiche e i gossip da salotto? In attesa delle nuove punt… - bohemiennepao : Gli effetti di The Crown sulla gente: - herecomesthecla : AMO IL CAST DI THE CROWN già mi mancano ?? - shakirseruandi : @AleffHakin hahahahahahahah ikr!!! haihh,, i hope rosé can grab the crown,, or denali or gotmik or olivia or symone sksksksks - xdorotheax : nella mia tl tra un tweet e l'altro sulla crisi di governo ho il cast di the crown che balla qualunque tipo di can… -

Quante cose presumiamo di sapere su Lady Diana? Quanti segreti su di lei pensiamo di conoscere? Bene, in realtà sappiamo ben poco di quello che provava, di quello che l'ha portata ad allontanarsi dall ...

