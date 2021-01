Tg Politico Parlamentare, edizione del 26 gennaio 2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte si è dimesso. Dopo 509 giorni finisce l’esperienza del Conte bis, il governo ‘giallorosso’ sostenuto da Cinquestelle, Pd e Leu. La crisi aperta da Matteo Renzi due settimane fa sfocia così nelle dimissioni del professore Conte. Ora la palla passa al Quirinale: le consultazioni per la formazione di un nuovo governo inizieranno domani. Pd e Cinquestelle ribadiscono la fiducia in Conte, che spera in un terzo mandato. Servono i numeri, pero’, e di ‘responsabili’ all’orizzonte non se ne vedono molti. “Non contate su di noi”, ribadiscono dall’Udc. Quindi, occhi puntati su Italia Viva: Renzi chiederà lo scalpo di Conte o rientrerà in maggioranza dando il via libera al Conte ter? IN ITALIA LA VARIANTE BRASILIANA Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte si è dimesso. Dopo 509 giorni finisce l’esperienza del Conte bis, il governo ‘giallorosso’ sostenuto da Cinquestelle, Pd e Leu. La crisi aperta da Matteo Renzi due settimane fa sfocia così nelle dimissioni del professore Conte. Ora la palla passa al Quirinale: le consultazioni per la formazione di un nuovo governo inizieranno domani. Pd e Cinquestelle ribadiscono la fiducia in Conte, che spera in un terzo mandato. Servono i numeri, pero’, e di ‘responsabili’ all’orizzonte non se ne vedono molti. “Non contate su di noi”, ribadiscono dall’Udc. Quindi, occhi puntati su Italia Viva: Renzi chiederà lo scalpo di Conte o rientrerà in maggioranza dando il via libera al Conte ter? IN ITALIA LA VARIANTE BRASILIANA

