Tg Musica, edizione del 26 gennaio 2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Michele Bravi non rimanda più e pubblica il suo atteso terzo disco, 'La geografia del buio'. Dieci le tracce nate dal desiderio di abbracciare le proprie fragilità e imparare a convivere con il dolore. Bravi, fermo discograficamente ad 'Anime di Carta', uscito nel 2017, a novembre 2018 rimane coinvolto in un incidente che provoca la morte di una motociclista di 58 anni. Il cantautore effettuava un'inversione di marcia vietata al momento dell'impatto. Poi un lungo percorso per tornare a una nuova normalità, il ritorno in studio di registrazione e la pandemia che fa slittare l'uscita dell'album. 'La geografia del buio' è ora disponibile dal 29 gennaio. È stato anticipato dai singoli 'La vita breve dei coriandoli' e 'Mantieni il bacio'. NOEL GALLAGHER REGISTRERÀ DEI BRANI DEGLI OASIS SENZA LIAM

Ultime Notizie dalla rete : Musica edizione 26 / 01 : 10:58 : Tg Musica, edizione del 26 gennaio 2021 Dire Billboard Music Awards 2021: annunciata la data ufficiale

Dopo il successo dell'edizione andata in scena ad ottobre scorso, i premi assegnati da Billboard torneranno questa primavera ...

Al via il bando del premio Bianca D’ Aponte 2021, il contest giunto alla 17a edizione

È online il bando di concorso per la 17a edizione del “Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa”, l’unico contest in Italia riservato a cantautrici, un evento diventato ormai uno dei più importanti ap ...

