Terremoto oggi in Italia 26 gennaio 2021: scossa in provincia di Cosenza | Tempo reale (Di martedì 26 gennaio 2021) Terremoto oggi 26 gennaio 2021 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, martedì 26 gennaio 2021: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 05,45 – scossa in provincia di Cosenza Una scossa di ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021)26Lista Ingv terremoti Ultima ora– In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse diindi, martedì 26: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ore 05,45 –indiUnadi ...

