Tenta di colpire moglie alla presenza dei carabinieri | 41enne ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idella stazione di Varcaturo, in transito lungo via Licola mare, hanno notato una accesa discussione tra due coniugi. Il marito,di Pozzuoli, anche indei militari, aveva cercato dilacon cui è in fase di separazione. Dagli accertamenti effettuati, è risultato che anche in passato la donna fosse stata vittima di altri episodi di violenza, mai denunciati. Per l’uomo sono scattate le manette: è ora aiin attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.