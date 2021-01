Tennis | Petra Kvitova | “La quarantena è molto dura | ma lo sapevamo”

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Credo che tutti sapessimo più o meno che sarebbe potuto accadere di finire in“,spiega così il momento che iti iscritti all’Australian Open stanno vivendo a Melbourne. Una situazione sicuramente strana e difficile, che la slovacca ha raccontato in un’intervista aMajors. In attesa di giocare le prime partite dei tornei della bolla di Melbourne,parla di come vive le sue giornate: “Onestamente, sono una di quelle fortunate. Posso uscire almeno per allenarmi (insieme alla croata Martic), ma, in generale, ho lavoratonte la off-season e finalmente ho un po’ di tempo per riposarmi. In realtà mi godo anche il tempo libero. Guardo delle serie ceche, bevo caffè, leggo l’ultimo ...