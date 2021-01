Tennis | Jannik Sinner sfida Novak Djokovic ad Adelaide

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021), Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams, Ashleigh Barty e. C’è anche l’altoatesino tra i protagonisti addi una giornata di match ad esibizione tra i miglioriti al mondo. Le sfide sono in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì, con giocatori e giocatrici che poi si trasferiranno a Melbourne per disputare l’ATP Cup o i torneo ATP di preparazione agli Australian Open 2021.affronteràed è una prima volta assoluta per il giovaneta italiano contro il numero uno del mondo. Il match è un’esibizione, ma sicuramente è un test importante perper capire il suo attuale stato di forma e per cominciare a ritrovare il ritmo partita contro ...