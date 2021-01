Telefonata tra Biden e Putin su Navalny, Ucraina e controllo delle armi (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente Usa Joe Biden ha parlato al telefono con l’omologo russo, Vladimir Putin, dell’arresto del leader dell’opposizione Navalny, dell’hacking delle agenzie statunitensi e del controllo delle armi. Lo hanno riferito due alti funzionari dell’amministrazione. Oltre a esprimere preoccupazione per l’arresto di Navalny, Biden ha fatto pressioni sul presidente russo sul coinvolgimento della sua nazione in una massiccia campagna di cyber-spionaggio e di taglie sulle truppe americane in Afghanistan, hanno riferito i funzionari. Biden ha cercato di stabilire una netta rottura con la ‘vicinanza’ spesso mostrata nei confronti di Putin dal suo predecessore, Donald Trump. Ma il nuovo presidente ha anche ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente Usa Joeha parlato al telefono con l’omologo russo, Vladimir, dell’arresto del leader dell’opposizione, dell’hackingagenzie statunitensi e del. Lo hanno riferito due alti funzionari dell’amministrazione. Oltre a esprimere preoccupazione per l’arresto diha fatto pressioni sul presidente russo sul coinvolgimento della sua nazione in una massiccia campagna di cyber-spionaggio e di taglie sulle truppe americane in Afghanistan, hanno riferito i funzionari.ha cercato di stabilire una netta rottura con la ‘vicinanza’ spesso mostrata nei confronti didal suo predecessore, Donald Trump. Ma il nuovo presidente ha anche ...

Il presidente Usa Joe Biden ha parlato al telefono con l’omologo russo, Vladimir Putin, dell’arresto del leader dell’opposizione Navalny, dell’hacking delle agenzie statunitensi e del controllo delle ...

