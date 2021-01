Tara Gins, scelta come direttrice sportiva ma licenziata prima di cominciare: “Hanno trovato le mie foto per Playboy” (Di martedì 26 gennaio 2021) Ha posato semi nuda per Playboy e per un calendario ed è stata per questo rimossa dall’incarico ricevuto ancora prima di cominciare. È la storia della ex ciclista belga, la 30enne Tara Gins (professionista dal 2016 al 2018) che era stata scelta come direttrice sportiva di una squadra belga under 30. Ma la cosa non si è concretizzata. Il motivo? Lo spiega lei stessa sui social: “Mi Hanno detto che un membro dello staff si era imbattuto in qualche mia foto. Ha girato quegli scatti agli altri membri della dirigenza e qualcuno a quel punto ha minacciato il presidente della squadra di girare quelle foto allo sponsor”. Tara spiega che si tratta di due servizi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Ha posato semi nuda pere per un calendario ed è stata per questo rimossa dall’incarico ricevuto ancoradi. È la storia della ex ciclista belga, la 30enne(professionista dal 2016 al 2018) che era statadi una squadra belga under 30. Ma la cosa non si è concretizzata. Il motivo? Lo spiega lei stessa sui social: “Midetto che un membro dello staff si era imbattuto in qualche mia. Ha girato quegli scatti agli altri membri della dirigenza e qualcuno a quel punto ha minacciato il presidente della squadra di girare quelleallo sponsor”.spiega che si tratta di due servizi ...

