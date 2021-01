Tanti auguri Gasperini: compie 63 anni l’uomo che ha l’Atalanta “in pugno” (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente Percassi l’ha ribadito più volte: “Il mister resta a vita”. Solo uno slogan? Probabilmente sì, perché tutti i cicli – anche quelli che entrano nella leggenda – prima o poi finiscono. Ma qualcosa di vero in quella frase ripetuta più volte dal patron nerazzurro c’è. Gian Piero Gasperini oggi, martedì 26 gennaio, compie 63 anni. E può dire di avere “in pugno” l’Atalanta come mai nessuno l’ha avuta prima di lui. La squadra lo segue e mette in pratica alla perfezione la sua idea di calcio, i tifosi lo amano e la società se lo tiene stretto. Perfino la brutta questione Gomez si è risolta con il Gasp vincitore totale. E sembra quasi uno strano scherzo del destino il fatto che il Papu firmerà il suo contratto col Siviglia proprio nel giorno del 63° compleanno del tecnico. Leggi anche Atalanta ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente Percassi l’ha ribadito più volte: “Il mister resta a vita”. Solo uno slogan? Probabilmente sì, perché tutti i cicli – anche quelli che entrano nella leggenda – prima o poi finiscono. Ma qualcosa di vero in quella frase ripetuta più volte dal patron nerazzurro c’è. Gian Pierooggi, martedì 26 gennaio,63. E può dire di avere “income mai nessuno l’ha avuta prima di lui. La squadra lo segue e mette in pratica alla perfezione la sua idea di calcio, i tifosi lo amano e la società se lo tiene stretto. Perfino la brutta questione Gomez si è risolta con il Gasp vincitore totale. E sembra quasi uno strano scherzo del destino il fatto che il Papu firmerà il suo contratto col Siviglia proprio nel giorno del 63° compleanno del tecnico. Leggi anche Atalanta ...

Ultime Notizie dalla rete : Tanti auguri Tanti auguri Gasperini: compie 63 anni l’uomo che ha l’Atalanta “in pugno” BergamoNews La Juventus su "Twitter": "Tanti auguri Alex Sandro"

Tramite il proprio account "Twitter", la Juventus fa gli auguri ad Alex Sandro, terzino classe 1991 della nazionale brasiliana che, oggi, compie 30 anni. Questo il post del club ...

Perez: gli auguri da Aston Martin e Red Bull

“Tanti auguri Checo, verso un anno ricco di festeggiamenti”. Questo l’augurio della Red Bull su Twitter in occasione del compleanno odierno dell’ultimo acquisto della scuderia capitanata da Chrstian H ...

