Tajani: "Per Berlusconi si può dar vita a un governo di unità nazionale, l'alternativa è il voto. Forza Italia non uscirà dalla coalizione"

"C'è la crisi aperta, ci rimettiamo alla saggezza del Capo dello Stato. Berlusconi dice che si può dar vita a un governo di unità nazionale, se non è possibile serve un governo in grado di affrontare le emergenze. Abbiamo perso due settimane e non abbiamo ancora capito perché". Sono le parole del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando alla Camera per il vertice del centrodestra. "Se non è possibile un governo di unità nazionale lo strumento è quello del voto. Ai nostri alleati abbiamo sempre detto la nostra idea. Vedremo quale sarà la posizione del centrodestra, non c'è alcuna possibilità che Forza Italia esca dalla coalizione".

