Tajani "Forza Italia non esce dal centrodestra" (Di martedì 26 gennaio 2021) Per il vice presidente di Fi "abbiamo detto che se tutti i migliori si mettono assieme per affrontare l'emergenza si puo' dare vita a un governo di unita' nazionale stabile e serio, altrimenti lo strumento e' il voto". tan/ads/red su Il Corriere della Città.

