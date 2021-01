"Tabacci a Palazzo Chigi". Tutto vero: uno sconcertante retroscena sulla crisi. Conte si dimette? Cosa sta per accadere (Di martedì 26 gennaio 2021) A Palazzo Chigi si è rivisto Bruno Tabacci. E non è un dettaglio da poco: il super democristiano è una delle chiavi di questa crisi di governo, collettore di voti "responsabili" a cui si è aggrappato Giuseppe Conte per rinviare fino all'ultimo la salita al Colle e le dimissioni. Stamattina alle 9 il premier riunirà il Consiglio dei ministri per annunciare il proprio passo indietro, quindi rassegnerà le dimissioni al presidente Sergio Mattarella. E poi? L'avvistamento di Tabacci lunedì è significativo proprio per questo: Conte ha voluto la garanzia dei responsabili ad appoggiarlo in caso di Conte Ter e sondato la possibilità di trovare altri voti (la Binetti in testa) come carta disperata per tenere duro e provare il test del voto in aula ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Asi è rivisto Bruno. E non è un dettaglio da poco: il super democristiano è una delle chiavi di questadi governo, collettore di voti "responsabili" a cui si è aggrappato Giuseppeper rinviare fino all'ultimo la salita al Colle e le dimissioni. Stamattina alle 9 il premier riunirà il Consiglio dei ministri per annunciare il proprio passo indietro, quindi rassegnerà le dimissioni al presidente Sergio Mattarella. E poi? L'avvistamento dilunedì è significativo proprio per questo:ha voluto la garanzia dei responsabili ad appoggiarlo in caso diTer e sondato la possibilità di trovare altri voti (la Binetti in testa) come carta disperata per tenere duro e provare il test del voto in aula ...

Ultime Notizie dalla rete : Tabacci Palazzo Tabacci uscendo da palazzo Chigi: "Piu' responsabili? Ne sono arrivati anche troppi" - Italia Agenzia ANSA Conte, oggi le dimissioni: salirà al Quirinale, poi al lavoro per governo ter. Cominciata la caccia ai responsabili

Il Conte-bis finisce oggi alle nove in punto. Da quel momento, dopo aver comunicato in Consiglio dei ministri la decisione di dimettersi prima di salire al Quirinale, l’avvocato ...

Governo, il premier Conte domani al Quirinale per le dimissioni

Si terrà oggi alle 9 il Consiglio dei ministri in cui il premier, Giuseppe Conte, condividerà con la squadra di governo la decisione di dimettersi. Dopo il consiglio dei ministri, il premier Giuseppe ...

Il Conte-bis finisce oggi alle nove in punto. Da quel momento, dopo aver comunicato in Consiglio dei ministri la decisione di dimettersi prima di salire al Quirinale, l'avvocato