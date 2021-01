Stromberg: «Atalanta, per il calcio europeo è un anno anomalo, c’è aria di grande occasione... tipo il Verona» (Di martedì 26 gennaio 2021) Ciao, amici di Corner. Io sono tornato a Stoccolma, dove nevica, dal sole di Tenerife dove sono rimasto un po’ di giorni a riposare al sole. Ho seguito ovviamente tutto quel che sta succedendo a Bergamo, in campo e, purtroppo, … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 26 gennaio 2021) Ciao, amici di Corner. Io sono tornato a Stoccolma, dove nevica, dal sole di Tenerife dove sono rimasto un po’ di giorni a riposare al sole. Ho seguito ovviamente tutto quel che sta succedendo a Bergamo, in campo e, purtroppo, …

peppeverd : RT @augustociardi75: #PapuGomez al #Siviglia. L'#Atalanta ha gestito una vicenda difficilissima in modo impeccabile. Il calciatore probabil… - silviaindump : RT @augustociardi75: #PapuGomez al #Siviglia. L'#Atalanta ha gestito una vicenda difficilissima in modo impeccabile. Il calciatore probabil… - 4ragazzi1D : RT @augustociardi75: #PapuGomez al #Siviglia. L'#Atalanta ha gestito una vicenda difficilissima in modo impeccabile. Il calciatore probabil… - mr_myro : RT @augustociardi75: #PapuGomez al #Siviglia. L'#Atalanta ha gestito una vicenda difficilissima in modo impeccabile. Il calciatore probabil… - LeoWolf1992 : RT @augustociardi75: #PapuGomez al #Siviglia. L'#Atalanta ha gestito una vicenda difficilissima in modo impeccabile. Il calciatore probabil… -