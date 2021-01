Stretta dell'Europa su viaggi e vaccini: Italia "rosso scuro" e registro delle fiale (Di martedì 26 gennaio 2021) Francesca Angeli L'Ue: test e quarantene per le aree a rischio. In bilico Veneto, Friuli, Emilia e Bolzano: "Penalizzati perché facciamo più tamponi". Bruxelles chiede di tracciare le dosi: "Ritardi inaccettabili" Accertamenti sulle spedizioni già effettuate e controlli rigidi su tutte le esportazioni di vaccino anti Covid19. La Commissione Europea ha deciso di istituire un registro trasparente dove le aziende dovranno protocollare tutte le dosi di vaccino destinate a paesi extra Ue. Iniziativa senza precedenti conseguente alle decisioni unilaterali da parte delle big pharma produttrici degli antidoti anti Covid19 che non stanno rispettando i contratti stipulati mesi fa con la Ue. Il sospetto è che prima Pfizer e poi Astrazeneca abbiano dirottato verso paesi disposti a pagare di più parte cospicua dei quantitativi destinati ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Francesca Angeli L'Ue: test e quarantene per le aree a rischio. In bilico Veneto, Friuli, Emilia e Bolzano: "Penalizzati perché facciamo più tamponi". Bruxelles chiede di tracciare le dosi: "Ritardi inaccettabili" Accertamenti sulle spedizioni già effettuate e controlli rigidi su tutte le esportazioni di vaccino anti Covid19. La Commissione Europea ha deciso di istituire untrasparente dove le aziende dovranno protocollare tutte le dosi di vaccino destinate a paesi extra Ue. Iniziativa senza precedenti conseguente alle decisioni unilaterali da partee big pharma produttrici degli antidoti anti Covid19 che non stanno rispettando i contratti stipulati mesi fa con la Ue. Il sospetto è che prima Pfizer e poi Astrazeneca abbiano dirottato verso paesi disposti a pagare di più parte cospicua dei quantitativi destinati ...

Lori_Ted : RT @marygella01: La strada della vita attraversa il presente e non il domani. A volte è larga altre volte stretta. Corre in salita oppure… - lucy_esposito : RT @marygella01: La strada della vita attraversa il presente e non il domani. A volte è larga altre volte stretta. Corre in salita oppure… - LibriAmati : RT @marygella01: La strada della vita attraversa il presente e non il domani. A volte è larga altre volte stretta. Corre in salita oppure… - dukana2 : RT @dukana2: Immobilizzato con stretta al collo per 14 minuti da un agente uruguaiano: 35enne muore nel cortile dell'ambasciata italiana a… - Rosyfree74 : RT @dukana2: Immobilizzato con stretta al collo per 14 minuti da un agente uruguaiano: 35enne muore nel cortile dell'ambasciata italiana a… -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta dell Contrordine, le stoviglie di carta non sono biodegradabili al 100%. Arriva la stretta dell’Ue Ohga! "Rioni bistrattati, nessuno ci ha coinvolti"

Summonti, vicepresidente del Darsena, chiede più attenzione. "A settembre la festa solo se ci saranno le condizioni" ...

S. Marco dei Cavoti, caso Covid alla scuola dell’infanzia: sindaco dispone chiusura

San Marco dei Cavoti (Bn) – Il sindaco Roberto Cocca ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura della scuola dell’infanzia di Francisi da martedì 26 a venerdì 29 gennaio. Il tutto è dovuto al ris ...

Summonti, vicepresidente del Darsena, chiede più attenzione. "A settembre la festa solo se ci saranno le condizioni" ...San Marco dei Cavoti (Bn) – Il sindaco Roberto Cocca ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura della scuola dell’infanzia di Francisi da martedì 26 a venerdì 29 gennaio. Il tutto è dovuto al ris ...