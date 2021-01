Stranger Things 4: la quarta stagione sarà la più spaventosa di sempre. Le anticipazioni di Gaten Matarazzo (Di martedì 26 gennaio 2021) La quarta stagione di Stranger Things tarda ad arrivare, ma l'hype è alle stelle: i fan non vedono l'ora di rivedere e scoprire le nuove avventure che coinvolgeranno i protagonisti nei nuovi episodi della serie Netflix. Stranger Things 4 sarà la stagione più spaventosa di tutte? Secondo le dichiarazioni di Gaten Matarazzo, attore del personaggio Dustin, l'ultima stagione in arrivo sarà la più spaventosa di sempre. «Questa è sicuramente la stagione di Stranger Things più spaventosa tra quelle che abbiamo visto sino ad ora, cosa che adoro perché è molto divertente da ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 26 gennaio 2021) Laditarda ad arrivare, ma l'hype è alle stelle: i fan non vedono l'ora di rivedere e scoprire le nuove avventure che coinvolgeranno i protagonisti nei nuovi episodi della serie Netflix.lapiùdi tutte? Secondo le dichiarazioni di, attore del personaggio Dustin, l'ultimain arrivola piùdi. «Questa è sicuramente ladipiùtra quelle che abbiamo visto sino ad ora, cosa che adoro perché è molto divertente da ...

xswagway : ieri ho fatto un incubo un po alla stranger things in cui dei tizi con la testa nera a forma di lombrico inseguivano me e altra gente - everztimex : a parte tipo quelle della nickelodeon da piccola, stranger things - shosholoza74 : @SalvatoreC1970 @RadioQuar Non scrivere 'Stranger things spoiler' altrimenti gli adolescenti di twitter si aspettan… - dilettalilyd : @unaperson4acaso non ne ho idea quindi dalla propic direi Stranger Things - badtasteit : #StrangerThings, Gaten Matarazzo: 'La quarta stagione? Sarà la più spaventosa' -