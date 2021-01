Stellantis - Accordo con Engie Eps per la ricarica elettrica (Di martedì 26 gennaio 2021) FCA Italia e Engie Eps hanno siglato l'Accordo per formare una joint venture attiva nel settore della mobilità elettrica, dando seguito al memorandum d'intesa di qualche mese fa. La nuova società, che nascerà effettivamente entro il primo trimestre dell'anno una volta soddisfatte le condizioni sospensive di autorizzazione da parte delle autorità antitrust competenti, offrirà pacchetti di servizi per la ricarica domestica, aziendale e pubblica dei veicoli alla spina. I servizi. L'obiettivo della collaborazione è quello di creare un operatore di primo piano a livello europeo che, beneficiando del know-how di FCA in campo automobilistico e di quello della società francese come provider di energia, si proporrà sul mercato con soluzioni integrate per chi sceglie di guidare un'auto elettrica. Si parla dunque ... Leggi su quattroruote (Di martedì 26 gennaio 2021) FCA Italia eEps hanno siglato l'per formare una joint venture attiva nel settore della mobilità, dando seguito al memorandum d'intesa di qualche mese fa. La nuova società, che nascerà effettivamente entro il primo trimestre dell'anno una volta soddisfatte le condizioni sospensive di autorizzazione da parte delle autorità antitrust competenti, offrirà pacchetti di servizi per ladomestica, aziendale e pubblica dei veicoli alla spina. I servizi. L'obiettivo della collaborazione è quello di creare un operatore di primo piano a livello europeo che, beneficiando del know-how di FCA in campo automobilistico e di quello della società francese come provider di energia, si proporrà sul mercato con soluzioni integrate per chi sceglie di guidare un'auto. Si parla dunque ...

