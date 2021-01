Stefano De Martino, il dietro le quinte di ‘Stasera tutto è possibile’ (Video) (Di martedì 26 gennaio 2021) Stefano De Martino è pronto per un’altra strepitosa serata all’insegna delle risate con il programma in onda in prima serata su Raidue Stefano De Martino si prepara a condurre la seconda puntata di Stasera tutto è possibile. Intanto dando una sbirciata alle sue storie Instagram, possiamo iniziare a riscaldarci con le risate grazie ai suoi “complici” di puntata. Infatti Stefano munito di telefono è andato a bussare nei camerini di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che non ci risparmiano le loro battute divertenti. Così inizia lo show a partire da Instagram per una nuova puntata divertente su Raidue a partire dalla prima serata. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/01/De-Martino-1.mp4 Stasera, martedì 26 gennaio alle 21.20 su Rai2, il comedy show ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 gennaio 2021)Deè pronto per un’altra strepitosa serata all’insegna delle risate con il programma in onda in prima serata su RaidueDesi prepara a condurre la seconda puntata di Staseraè possibile. Intanto dando una sbirciata alle sue storie Instagram, possiamo iniziare a riscaldarci con le risate grazie ai suoi “complici” di puntata. Infattimunito di telefono è andato a bussare nei camerini di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che non ci risparmiano le loro battute divertenti. Così inizia lo show a partire da Instagram per una nuova puntata divertente su Raidue a partire dalla prima serata. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/01/De--1.mp4 Stasera, martedì 26 gennaio alle 21.20 su Rai2, il comedy show ...

