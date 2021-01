Stefania Orlando, il marito svela il contenuto di una telefonata avuta con lei al GF Vip: “Ha pianto per Andrea” (VIDEO) (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è stato intervistato Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. Il protagonista è intervenuto in merito a quanto sta accadendo al di fuori della casa del GF Vip dopo le dichiarazioni rilasciate da Andrea Roncato. In particolar modo, molte persone hanno cominciato a scagliarsi contro di lui per le cose svelate sul matrimonio con la gieffina. Simone ha raccontato di aver avuto una telefonata con sua moglie, durante la quale la donna si è mostrata profondamente addolorata per la questione. Le rivelazioni del marito di Stefania Orlando In vista del nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip, i vari concorrenti hanno avuto la possibilità di effettuare delle telefonate con i ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è stato intervistato Simone Gianlorenzi,di. Il protagonista è intervenuto in merito a quanto sta accadendo al di fuori della casa del GF Vip dopo le dichiarazioni rilasciate daRoncato. In particolar modo, molte persone hanno cominciato a scagliarsi contro di lui per le cosete sul matrimonio con la gieffina. Simone ha raccontato di aver avuto unacon sua moglie, durante la quale la donna si è mostrata profondamente addolorata per la questione. Le rivelazioni deldiIn vista del nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip, i vari concorrenti hanno avuto la possibilità di effettuare delle telefonate con i ...

