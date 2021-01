Stefania Orlando e Tommaso si preparano ad abbandonare in anticipo il GF VIP 5: la data (Di martedì 26 gennaio 2021) Ormai è davvero difficile capire un po’ tutto: le strategie, gli sfoghi e anche le decisioni prese dalla produzione del Grande Fratello VIP 5 che ha prolungato il reality nuovamente. E non è vero che stiamo parlando di un solo giorno perchè la finale era prevista per il 26 febbraio 2021. Ma questi per noi sono dettagli, perchè alla fine, chi sarà rinchiuso da praticamente 5 mesi lì dentro, sono i concorrenti…E in queste settimane li abbiamo sentiti dire più volte di voler abbandonare ma poi non lo hanno fatto. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi avevano ad esempio detto che sarebbero usciti nella puntata in onda ieri, il 25 gennaio quindi. Anche Andrea Zelletta aveva detto qualche settimana fa, quando la ragazza aveva urlato fuori dalla casa che se ne sarebbe andato immediatamente se il reality si fosse prolungato fino al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 gennaio 2021) Ormai è davvero difficile capire un po’ tutto: le strategie, gli sfoghi e anche le decisioni prese dalla produzione del Grande Fratello VIP 5 che ha prolungato il reality nuovamente. E non è vero che stiamo parlando di un solo giorno perchè la finale era prevista per il 26 febbraio 2021. Ma questi per noi sono dettagli, perchè alla fine, chi sarà rinchiuso da praticamente 5 mesi lì dentro, sono i concorrenti…E in queste settimane li abbiamo sentiti dire più volte di volerma poi non lo hanno fatto.Zorzi avevano ad esempio detto che sarebbero usciti nella puntata in onda ieri, il 25 gennaio quindi. Anche Andrea Zelletta aveva detto qualche settimana fa, quando la ragazza aveva urlato fuori dalla casa che se ne sarebbe andato immediatamente se il reality si fosse prolungato fino al ...

