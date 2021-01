Stati Uniti, l’impeachment passa al Senato: Trump accusato di “istigazione all’insurrezione” (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella serata di ieri, lunedì 25 gennaio, sono arrivate al Senato degli Stati Uniti le cinque pagine dell’articolo di impeachment nei confronti di Donald Trump. L’ex presidente è accusato di “istigazione all’insurrezione” per i fatti del 6 gennaio scorso, ovvero l’assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori. Trump “ha messo in pericolo la sicurezza del Paese e delle istituzioni – recita l’articolo – ha minacciato l’integrità del sistema democratico e ha ostacolato una pacifica transizione dei poteri”. Al centro dell’accusa la famigerata frase, pronunciata dall’allora presidente mentre il Congresso stava per certificare la vittoria di Joe Biden, in cui incitava i manifestanti a “combattere come indemoniati” per difendere il Paese. Lo stesso Biden ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella serata di ieri, lunedì 25 gennaio, sono arrivate aldeglile cinque pagine dell’articolo di impeachment nei confronti di Donald. L’ex presidente èdi “” per i fatti del 6 gennaio scorso, ovvero l’assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori.“ha messo in pericolo la sicurezza del Paese e delle istituzioni – recita l’articolo – ha minacciato l’integrità del sistema democratico e ha ostacolato una pacifica transizione dei poteri”. Al centro dell’accusa la famigerata frase, pronunciata dall’allora presidente mentre il Congresso stava per certificare la vittoria di Joe Biden, in cui incitava i manifestanti a “combattere come indemoniati” per difendere il Paese. Lo stesso Biden ...

