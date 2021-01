Stati Uniti - Biden: l'intera flotta di veicoli federali diventerà elettrica (Di martedì 26 gennaio 2021) Joe Biden ha annunciato un piano per rinnovare la flotta di veicoli del governo federale degli Stati Uniti, sostituendo quelli a combustione interna con mezzi completamente elettrici. Made in Usa. Il parco auto del governo, composto da circa 645 mila veicoli, diventerà elettrico con un ordine esecutivo che andrà a espandere il "Buy American Act" del 1993, il quale punta a favorire l'economia interna degli Usa agevolando l'acquisto di prodotti realizzati sul territorio nazionale. Biden, infatti, ha dichiarato che verranno acquiStati "veicoli elettrici e puliti, costruiti in America da operai americani" e che ciò "creerà milioni di posti di lavoro": una disposizione, va detto, che troverebbe d'accordo Donald Trump. ... Leggi su quattroruote (Di martedì 26 gennaio 2021) Joeha annunciato un piano per rinnovare ladidel governo federale degli, sostituendo quelli a combustione interna con mezzi completamente elettrici. Made in Usa. Il parco auto del governo, composto da circa 645 milaelettrico con un ordine esecutivo che andrà a espandere il "Buy American Act" del 1993, il quale punta a favorire l'economia interna degli Usa agevolando l'acquisto di prodotti realizzati sul territorio nazionale., infatti, ha dichiarato che verranno acquielettrici e puliti, costruiti in America da operai americani" e che ciò "creerà milioni di posti di lavoro": una disposizione, va detto, che troverebbe d'accordo Donald Trump. ...

