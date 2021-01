Stasera in tv – Fuori dal coro, anticipazioni del 26 gennaio (Di martedì 26 gennaio 2021) Fuori dal coro, ospiti ed anticipazioni della puntata in onda questa sera 26 gennaio. Caduta del governo, crisi economica e situazione ospedaliera: ecco di cosa si parlerà oggi. Sarà un appuntamento da non perdere quello di questa sera, 26 gennaio, su Rete 4. Mario Giordano, conduttore di “Fuori dal coro”, svolgerà un analisi della situazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021)dal, ospiti eddella puntata in onda questa sera 26. Caduta del governo, crisi economica e situazione ospedaliera: ecco di cosa si parlerà oggi. Sarà un appuntamento da non perdere quello di questa sera, 26, su Rete 4. Mario Giordano, conduttore di “dal”, svolgerà un analisi della situazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tommasolabate : Mio parere: se Italia Viva avesse votato No, i costruttori sarebbero venuti fuori stasera e non nelle prossime quar… - ZZiliani : Va be’ lo 0-3 a tavolino col Verona per aver schierato #Diawara fuori dalla lista dei 25; ma fare 6 sostituzioni qu… - eliophilia : GLS fuori casa e non mi consegna i pacchi, ha ragione che stasera devo vedere SDM altrimenti già li avevo bestemmiati - edoardo_lcch : @Inter Fuori le palle! Vincere in ogni modo, questo conta stasera, null’altro. Milan merda!!! - la_stordita : RT @Mattiadott29: Ma i rinnovi congelati se li voglio mangiare stasera quando li devo tirar fuori dal freezer? -