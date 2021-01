Stasera a tutto è possibile anticipazioni 26 gennaio | gli ospiti della puntata

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 26 gennaio 2021), il game show che propone giochi strambi e divertenti e condotto da Stefano De Martino, torna questa sera con la secondadopo lo stop forzatosettimana scorsa dovuta al raccontocrisi di governo che ha interessato il nostro paese. In questo secondo appuntamento in onda questa sera 26, De Martino sarà accompagnato da diversiche come sempre si cimenteranno in prove alquanto bizzarre, tra cui la famosissima Stanza inclinata.26: glidi questaLesulla...