Staff di Navalny | domenica a Mosca raduno protesta alla sede dell' ex Kgb

Lo staff del dissidente russo Aleksey Navalny ha scritto su Twitter che domenica a Mosca ci sarà una nuova protesta contro il suo arresto. Il raduno per i suoi sostenitori sarà alla Lubjanka, dove si ...Condanna, ma zero sanzioni: Borrell presto a Mosca. La cancelliera non schiaccia l'Ue su Biden, lavora per avere il vaccino Sputnik V e resiste sul North Stream 2 ...